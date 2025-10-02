Ошибки инвестора: 5 бумаг, которые опасно покупать

Выбор акций на фондовом рынке требует осторожности: не каждая бумага подходит для долгосрочных инвестиций. На Московской бирже есть компании, которые выглядят рискованно из-за долгов, слабых финансовых показателей или отраслевых проблем. Рассмотрим пять примеров.

АФК «Система». Холдинг давно страдает от высокой долговой нагрузки и нестабильных финансовых результатов. Чистый долг превышает триллион рублей, а прибыльность отрицательна. Для инвестора это означает высокий риск и отсутствие устойчивого роста.

Россети. Несмотря на стратегическую значимость, компания демонстрирует убытки и испытывает сложности с финансами. Большие расходы и проблемы с платежами клиентов делают бумаги малоинтересными для долгосрочных вложений.

Мечел. Металлургический гигант сталкивается с падением спроса на продукцию и санкционным давлением. К этому добавляются огромные долги, из-за которых перспективы компании остаются туманными.

Сегежа Group. Бумажная и лесопромышленная группа активно расширяется, но делает это за счёт долгов и новых выпусков акций. В результате доли инвесторов размываются, а котировки продолжают падать.

Fix Price. Сеть дискаунтеров выглядит привлекательной для потребителей, но её акции в последние годы показали слабую динамику. Снижение стоимости, небольшие дивиденды и высокая зависимость от макроэкономики делают бумаги уязвимыми.

Вывод. Эти компании нельзя назвать безнадёжными, но их акции связаны с серьёзными рисками. Для осторожного инвестора лучше присматриваться к компаниям со стабильной прибылью, умеренными долгами и ясной стратегией. Рынок даёт возможности, но важно уметь отделять сильных игроков от слабых.

