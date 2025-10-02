Руководство для инвестора: что делать при падении рынка

Каждый инвестор должен быть готов к тому, что фондовый рынок периодически падает. Наличие плана действий в такие моменты помогает сохранять спокойствие и принимать разумные решения.

Главное, что нужно помнить

📉 Снижения и убытки — естественная часть инвестирования.

💡 Прибыль выше инфляции возможна только при принятии определённого риска.

🧠 Ваш результат зависит не от падений рынка, а от вашей реакции на них.

🛠️ Минимизировать потери можно заранее, собрав подходящий портфель.

⚖️ Не поддавайтесь эмоциям.

📊 Используйте просадки, чтобы улучшить структуру портфеля и оптимизировать налоги.

Эмоции против инвестора

Главные враги инвестора — излишний оптимизм и паника. Например, если бы инвестор на российском рынке каждый раз продавал акции после квартала падения более чем на 10%, а возвращался в рынок только после квартала роста, за 15 лет он потерял бы почти половину потенциальной доходности.

Как подготовиться заранее

Создайте финансовую «подушку безопасности».

Держите часть средств в консервативных инструментах — это даст спокойствие в моменты рыночной турбулентности.

Разделите инвестиции по целям.

Под разные задачи лучше формировать отдельные портфели. Тогда нужные деньги будут доступны именно тогда, когда они понадобятся.

Выбирайте комфортный уровень риска.

Если падение на 20–30% будет для вас невыносимым, не стоит собирать слишком агрессивный портфель. Вспомните: в 2008 году портфели с высокой долей акций теряли до 50–60%.

Действия во время падения рынка

✔️ Избавьтесь от слабых активов.

Продайте фонды с высокими комиссиями, слишком крупные позиции в одной акции или очевидно убыточные бумаги. На освободившиеся деньги можно купить более перспективные инструменты по выгодной цене.

✔️ Оптимизируйте налоги.

Используйте убыточные позиции для уменьшения налоговой базы. Делайте это аккуратно, советуясь с налоговым консультантом или брокером.

✔️ Продолжайте инвестировать.

Регулярные вложения работают лучше, чем попытки «поймать дно». Если рынок упал более чем на 20%, можно увеличить объём инвестиций, если это позволяет ваш бюджет.

✔️ Дайте портфелю «отдохнуть».

Чем чаще вы проверяете счёт в кризис, тем выше вероятность принять импульсивное решение. В периоды сильных колебаний рынка лучше смотреть на портфель реже.

📌 Падения рынка неизбежны, но именно они дают возможности для будущего роста. Успешный инвестор не боится просадок, а использует их с пользой.

