Как сохранить деньги при росте инфляции?
- 3 Октября 2025
Повышение НДС уже отражается на ценах.
С 23 по 29 сентября:
· ИПЦ ускорился до 0,13%
· Годовая инфляция впервые с мая выросла до 8,01%
📉 Бизнес под давлением налогов
· PMI в промышленности в сентябре снизился с 48,7 до 48,2 (значение <50 — спад производства)
· Индекс делового доверия упал с -0,4 до -1,6 — минимум с февраля 2023
🔥 Факторы, разгоняющие инфляцию:
· Безработица в августе рекордно низкая — 2,1%
· Реальные зарплаты в июле +6,3% г/г
· Розничные продажи в августе +2,8% г/г против +2% в июле
📉 На этом фоне рынок снижается: индекс МосБиржи за месяц -10%, до 2640 пунктов (минимум с 14 июля).
💼 Наши портфели обгоняют инфляцию:
· Прибыль на 7,5% выше роста фондового рынка
· Доходность выше депозитов даже в пиковый период ставок