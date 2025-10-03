Как сохранить деньги при росте инфляции?

Повышение НДС уже отражается на ценах.

С 23 по 29 сентября:

· ИПЦ ускорился до 0,13%

· Годовая инфляция впервые с мая выросла до 8,01%

📉 Бизнес под давлением налогов

· PMI в промышленности в сентябре снизился с 48,7 до 48,2 (значение <50 — спад производства)

· Индекс делового доверия упал с -0,4 до -1,6 — минимум с февраля 2023

🔥 Факторы, разгоняющие инфляцию:

· Безработица в августе рекордно низкая — 2,1%

· Реальные зарплаты в июле +6,3% г/г

· Розничные продажи в августе +2,8% г/г против +2% в июле

📉 На этом фоне рынок снижается: индекс МосБиржи за месяц -10%, до 2640 пунктов (минимум с 14 июля).

💼 Наши портфели обгоняют инфляцию:

· Прибыль на 7,5% выше роста фондового рынка

· Доходность выше депозитов даже в пиковый период ставок

👉 Подключайтесь к профессионалам