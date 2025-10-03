Риски для X5: стоит ли ждать дальнейшего падения?

Сегодняшнее ужесточение западной риторики в сфере антироссийских санкций вновь оказало давление на российский фондовый рынок. Если ранее часть бумаг демонстрировала относительную устойчивость, то сейчас в число аутсайдеров вошли и те компании, которые ещё недавно выглядели сильнее рынка.

Среди лидеров падения в составе индекса МосБиржи оказались акции X5 Group. За последний месяц динамика X5 фактически совпала с движением индекса: обе стороны потеряли около 8–8,5%. Для сравнения, котировки основного конкурента компании — «Магнита» — за тот же период просели почти на 13%.

Сигналы для инвесторов

Эта разница говорит о том, что у X5 остаётся определённый потенциал для дальнейшего снижения — бумаги пока не продемонстрировали окончательной стабилизации. Однако важно учитывать несколько ключевых моментов:

Дивидендная политика. В отличие от «Магнита», который неожиданно приостановил выплаты и не предоставил внятных разъяснений, X5 продолжает выплачивать высокие дивиденды. Это фактор поддержки для долгосрочных инвесторов.

Состояние бизнеса. Финансовые показатели X5 остаются на хорошем уровне. Компания стабильно удерживает позиции на рынке и демонстрирует устойчивость в операционной деятельности.

Раскрытие информации. Вопрос прозрачности и качества корпоративного управления играет важную роль. X5 в этом плане выглядит более надёжным вариантом по сравнению с конкурентом.

Настроения частных инвесторов

По данным Московской биржи, акции X5 входят в топ-10 самых популярных бумаг у частных инвесторов. Их доля в портфелях составляет 5,4%. Это свидетельствует о том, что даже на фоне текущей волатильности инвесторы продолжают доверять компании.

Рынок по-прежнему находится под влиянием внешнего фона, и новостное давление может в краткосрочной перспективе сохраняться. Поэтому потенциал снижения котировок X5 ещё остаётся. Тем не менее, при ослаблении негативного новостного фона бумаги компании имеют все шансы сформировать устойчивый уровень поддержки. Для долгосрочных инвесторов именно в этот момент может открыться благоприятная возможность для докупки акций X5 и удержания их в портфелях с прицелом на перспективу.

