Инвестиционная стратегия на 4-й квартал: чего ждать до конца года

Доходности длинных выпусков ОФЗ поднялись до уровня 15% годовых — это отличная возможность для инвесторов, которые не успели поучаствовать в летнем «ралли», сформировать долгосрочный портфель с высокой двузначной доходностью.

О том, что доходности достигли привлекательных уровней, свидетельствует рекордный спрос на последнем аукционе Минфина — выпуск 12-летних ОФЗ 26250 с доходностью к погашению 15,2% вызвал повышенный интерес у участников рынка.

На фоне разворота на рынке госдолга аналитики ожидают и возобновления интереса к акциям.

Макроэкономические ориентиры

В базовом сценарии мы предполагаем, что ключевая ставка к концу года составит около 16%,

а инфляция замедлится до уровня чуть ниже 7%, что близко к верхней границе прогноза Банка России (6–7% год к году).

Облигации: приоритет надёжности и диверсификации

В нынешних условиях особое внимание стоит уделить корпоративным облигациям надёжных эмитентов — с рейтингом АА и широкими кредитными спредами. Их доходность сегодня превышает уровень банковских депозитов.

Для диверсификации и хеджирования валютных рисков целесообразно включить в портфель локальные валютные облигации. Участие в новых размещениях поможет повысить общую доходность портфеля в иностранной валюте.

Также мы рекомендуем фиксировать дополнительную премию в качественных первичных размещениях — ожидается высокая активность эмитентов на рынке в 4-м квартале.

Акции: фокус на экспортёров и дивиденды

По нашим оценкам, совокупная доходность индекса Мосбиржи на горизонте 12 месяцев может составить около 45%,

а ожидаемая дивидендная доходность российского рынка — 8%.

В условиях макроэкономической и геополитической неопределённости мы делаем ставку на широкую диверсификацию портфеля. При этом голубые фишки могут показать более высокие темпы роста, чем бумаги компаний средней и малой капитализации.

Тактически мы отдаём предпочтение акциям экспортёров — представителей цветной металлургии, золотодобычи и нефтегазового сектора. Эти компании способны продемонстрировать результаты лучше рынка на фоне устойчивого ослабления рубля. Ожидается, что финансовые итоги 3-го квартала будут сопоставимы со 2-м или немного лучше.

Среди внутренне ориентированных отраслей интерес представляют IT, банковский сектор и розничная торговля — их акции сохраняют привлекательную оценку и потенциал двузначных темпов роста, несмотря на высокие ставки.

Дивиденды и фавориты квартала

В числе ключевых бумаг для получения промежуточных дивидендов в 4-м квартале мы выделяем акции «Лукойла» и КЦ ИКС 5.

На 12-месячном горизонте привлекательными остаются «Сбербанк» и «Транснефть», которые могут поддержать общую доходность портфеля.

