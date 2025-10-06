📈 ГК «Самолет»: результаты за 3К25 превзошли ожидания — позитивно для акций

Группа «Самолет» показала сильные операционные результаты за 3К25 и 9М25. Продажи первичной недвижимости выросли на 54% г/г, до 77,1 млрд руб. (354,8 тыс. кв. м). Доля ипотечных сделок — 56% против 54% в 1П25.

Отчет компании заметно расходится с данными Про.Дома, где фиксируется падение продаж на 31–34% г/г. Возможные причины — задержка загрузки данных и различия в учете готового жилья, которое активно продает «Самолет».

Важно, что статистика не включает продажу участков проектов «Рублевские кварталы» и на Васильевском острове — их реализация может дополнительно улучшить показатели IV квартала.

💬 Оценка: результаты — позитивные. Сильные продажи и активная реализация ключевых проектов могут заметно улучшить финансовые итоги «Самолета» по итогам 2025 года.

