Российский рынок: консолидация после роста
- 7 Октября 2025
🔹 Ключевые события дня
Рынок акций: ожидается консолидация индекса МосБиржи в диапазоне 2600–2660 пунктов после сильного роста накануне.
Нефть: котировки стабилизировались, поддерживая спрос на рисковые активы.
Облигации: рынок ОФЗ сохраняет равновесие; инвесторы закладываются на сохранение ключевой ставки ЦБ до конца года.
Фокус: заседание Банка России 24 октября — ключевой ориентир для долгового рынка.
📈 Российский рынок акций
В понедельник российский рынок показал уверенное восстановление на фоне стабилизации нефтяных цен и отсутствия внешнего негатива.
Индекс МосБиржи по итогам вечерней сессии вырос на 2,3%, достигнув 2650 пунктов. Это позволило снять часть накопленной технической перепроданности.
Торговая активность существенно увеличилась: объём сделок с ликвидными бумагами превысил 101 млрд руб., что стало максимумом с середины сентября.
Лидерами роста стали компании, чувствительные к ставке:
Мечел (+6,2%), ПИК (+5,9%), Селигдар (+5,6%), ВУШ Холдинг (+5,2%), Самолет (+4,9%).
В числе «голубых фишек» лучше рынка выглядели бумаги, ранее находившиеся под давлением коротких позиций:
Газпром (+3,5%), ЛУКОЙЛ (+3,3%), Татнефть (+3,1%),
Норникель (+3,3%), ММК (+3,2%), Северсталь (+2,8%), Сбербанк (+2,7%).
Акции Полюса (+2,4%) получили поддержку от роста цен на золото, обновляющих исторические максимумы на фоне задержки принятия бюджета США.
Несмотря на дивидендные отсечки, НОВАТЭК (-0,1%) и Т-Технологии (+1,4%) удержались от снижения. В числе аутсайдеров — Банк Санкт-Петербург (-3,4%).
Наш взгляд:
Краткосрочный импульс восстановления близок к исчерпанию. Значимая перепроданность устранена, а свежих драйверов роста пока нет.
Ожидаем консолидации индекса в верхней части диапазона 2600–2660 пунктов.
В среднесрочной перспективе сохраняем умеренно позитивный настрой — при нейтральном новостном фоне целевой ориентир по индексу оцениваем в 2700–2750 пунктов.
💼 Российский рынок облигаций
Вторую сессию подряд рынок госбумаг остаётся без существенных изменений. Индекс RGBI удерживается в диапазоне 114–115 пунктов, а котировки средне- и долгосрочных ОФЗ остаются на уровнях лета при ставке 20%.
Доходности и свопы отражают консенсус-прогноз по сохранению ключевой ставки ЦБ до конца года. Однако мы видим основания ожидать снижения на 100 б.п. уже в IV квартале — на фоне замедления экономического роста и охлаждения внутреннего спроса.
Такое решение станет позитивным сюрпризом для долгового рынка и может поддержать восстановление котировок в преддверии заседания Банка России 24 октября.
Наш взгляд:
В краткосрочной перспективе — умеренно позитивный фон, возможен плавный рост RGBI.
В долгосрочной (12–18 месяцев) сохраняем стратегию ставок на снижение доходностей.
Рекомендуем удерживать длинные ОФЗ с фиксированным купоном, дополняя портфель флоатерами со сроком обращения 1,5–2 года.
🧭 Итог
Рынок акций корректирует недавнюю перепроданность, а долговой сектор постепенно закладывает сценарий смягчения политики ЦБ.
При сохранении нейтрального новостного фона обе площадки могут продемонстрировать умеренный рост до конца октября.
