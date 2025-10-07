Российский рынок: консолидация после роста

🔹 Ключевые события дня

Рынок акций: ожидается консолидация индекса МосБиржи в диапазоне 2600–2660 пунктов после сильного роста накануне.

Нефть: котировки стабилизировались, поддерживая спрос на рисковые активы.

Облигации: рынок ОФЗ сохраняет равновесие; инвесторы закладываются на сохранение ключевой ставки ЦБ до конца года .

Фокус: заседание Банка России 24 октября — ключевой ориентир для долгового рынка.

📈 Российский рынок акций

В понедельник российский рынок показал уверенное восстановление на фоне стабилизации нефтяных цен и отсутствия внешнего негатива.

Индекс МосБиржи по итогам вечерней сессии вырос на 2,3%, достигнув 2650 пунктов. Это позволило снять часть накопленной технической перепроданности.

Торговая активность существенно увеличилась: объём сделок с ликвидными бумагами превысил 101 млрд руб., что стало максимумом с середины сентября.

Лидерами роста стали компании, чувствительные к ставке:

Мечел (+6,2%), ПИК (+5,9%), Селигдар (+5,6%), ВУШ Холдинг (+5,2%), Самолет (+4,9%).

В числе «голубых фишек» лучше рынка выглядели бумаги, ранее находившиеся под давлением коротких позиций:

Газпром (+3,5%), ЛУКОЙЛ (+3,3%), Татнефть (+3,1%),

Норникель (+3,3%), ММК (+3,2%), Северсталь (+2,8%), Сбербанк (+2,7%).

Акции Полюса (+2,4%) получили поддержку от роста цен на золото, обновляющих исторические максимумы на фоне задержки принятия бюджета США.

Несмотря на дивидендные отсечки, НОВАТЭК (-0,1%) и Т-Технологии (+1,4%) удержались от снижения. В числе аутсайдеров — Банк Санкт-Петербург (-3,4%).

Наш взгляд:

Краткосрочный импульс восстановления близок к исчерпанию. Значимая перепроданность устранена, а свежих драйверов роста пока нет.

Ожидаем консолидации индекса в верхней части диапазона 2600–2660 пунктов.

В среднесрочной перспективе сохраняем умеренно позитивный настрой — при нейтральном новостном фоне целевой ориентир по индексу оцениваем в 2700–2750 пунктов.

💼 Российский рынок облигаций

Вторую сессию подряд рынок госбумаг остаётся без существенных изменений. Индекс RGBI удерживается в диапазоне 114–115 пунктов, а котировки средне- и долгосрочных ОФЗ остаются на уровнях лета при ставке 20%.

Доходности и свопы отражают консенсус-прогноз по сохранению ключевой ставки ЦБ до конца года. Однако мы видим основания ожидать снижения на 100 б.п. уже в IV квартале — на фоне замедления экономического роста и охлаждения внутреннего спроса.

Такое решение станет позитивным сюрпризом для долгового рынка и может поддержать восстановление котировок в преддверии заседания Банка России 24 октября.

Наш взгляд:

В краткосрочной перспективе — умеренно позитивный фон , возможен плавный рост RGBI.

В долгосрочной (12–18 месяцев) сохраняем стратегию ставок на снижение доходностей .

Рекомендуем удерживать длинные ОФЗ с фиксированным купоном, дополняя портфель флоатерами со сроком обращения 1,5–2 года.

🧭 Итог

Рынок акций корректирует недавнюю перепроданность, а долговой сектор постепенно закладывает сценарий смягчения политики ЦБ.

При сохранении нейтрального новостного фона обе площадки могут продемонстрировать умеренный рост до конца октября.

