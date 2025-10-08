СПБ Биржа делает следующий шаг — запуск бессрочных контрактов 💹

СПБ Биржа в ближайший месяц планирует запустить торги бессрочными фьючерсами. По словам генерального директора Евгения Сердюкова, действующие контракты с фиксированными сроками постепенно перейдут в формат бессрочных.

Рынок работает — когда работает стратегия» Зарабатывай с CONOMY TERMINAL

Биржа намерена регулярно расширять линейку расчетных фьючерсов на различные классы активов, включая инструменты, отражающие динамику экономик дружественных стран.

7 октября на площадке стартовали торги на срочном рынке «СПБ Фьюче», где доступны фьючерсы на индексы Бразилии, Индии, Китая, Саудовской Аравии, индекс биткоина и акции самой биржи. Торги проходят ежедневно с 10:00 до 00:00 мск, комиссии за сделки не взимаются до 30 ноября.

В планах биржи — запуск фьючерса на индекс, отслеживающий движение криптовалюты Ethereum.