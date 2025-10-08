📉 Среда: медведи снова рулят

⚡️ Итоги дня: IMOEX -2% — разбираемся, что пошло не так.

📊 Что по рынку:

• Индекс резко откатился от коридора 2650–2680

• Рубль немного окреп — 81,50₽ за доллар

• Нефть держится на уровне $65,70, всё по плану

• Основная зона накопления сейчас — 2610

🧩 Что происходит:

Рынок торгуется по медвежьему сценарию — геополитика снова тянет вниз, индекс упал к поддержке 2600.

Мы вчера уже писали: если риски усилятся, рост быстро закончится — так и вышло.

Из негатива: жёсткий ЦБ, геополитика, налоги — классический коктейль давления.

📈 Техника:

• Текущий уровень — 2615

• Поддержка — 2600

• Если пробьём — путь открыт к 2550–2570

• Пока базовый сценарий — консолидация у 2600

🔮 Что дальше:

• Главный драйвер — всё та же геополитика 🌍

• Без новых новостей — рынок, скорее всего, постоит в боковике у 2600

• Если всплывут новые риски — можем снова уйти ниже

