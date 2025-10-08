📉 Среда: медведи снова рулят
- 8 Октября 2025
⚡️ Итоги дня: IMOEX -2% — разбираемся, что пошло не так.
📊 Что по рынку:
• Индекс резко откатился от коридора 2650–2680
• Рубль немного окреп — 81,50₽ за доллар
• Нефть держится на уровне $65,70, всё по плану
• Основная зона накопления сейчас — 2610
🧩 Что происходит:
Рынок торгуется по медвежьему сценарию — геополитика снова тянет вниз, индекс упал к поддержке 2600.
Мы вчера уже писали: если риски усилятся, рост быстро закончится — так и вышло.
Из негатива: жёсткий ЦБ, геополитика, налоги — классический коктейль давления.
📈 Техника:
• Текущий уровень — 2615
• Поддержка — 2600
• Если пробьём — путь открыт к 2550–2570
• Пока базовый сценарий — консолидация у 2600
🔮 Что дальше:
• Главный драйвер — всё та же геополитика 🌍
• Без новых новостей — рынок, скорее всего, постоит в боковике у 2600
• Если всплывут новые риски — можем снова уйти ниже
