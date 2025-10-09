Шок для девелоперов: ПИК падает, а ЮГК неожиданно в лидерах

В среду российский рынок акций возобновил снижение — индекс МосБиржи потерял 3,5%, опустившись до 2573 п. Давление усилили геополитические риски. Главным аутсайдером стали бумаги ПИК, упавшие почти на 10% после решения совета директоров о сплите 100:1 и отмене дивидендной политики. После сплита стоимость одной акции составит около 46,7 тыс. руб. Поскольку дивиденды с 2022 года не выплачивались, отмена политики не влияет на доходность, но сама новость воспринята негативно. Владельцы дробных пакетов (менее 100 акций) могут столкнуться с ограничением в обороте бумаг.

Также снизились Самолет (-7,4%), ВУШ Холдинг (-7,5%), IT-компании Позитив и Астра (−6,1% и −5,9%). В плюсе закрылись лишь Акрон (+0,3%) и ЮГК (+4,3%) — последняя выросла на ожиданиях оферты миноритариям со стороны государства по цене не ниже 0,615 руб.

Доверяйте профессионалам — инвестируйте уверенно. CONOMY TERMINAL

Сегодня целевой диапазон по индексу МосБиржи — 2540–2630 п. Возможен краткосрочный отскок за счёт фиксации прибыли по коротким позициям. В числе идей — ЮГК (спекуляции на ожидании оферты), Сбербанк (удерживает восходящий тренд) и Полюс (поддержка от роста цен на золото). Слабее рынка могут выглядеть девелоперы и компании, чувствительные к ставкам, на фоне ускорения инфляции.

На рынке облигаций геополитика вновь сорвала попытку разворота: индекс RGBI снизился до 113,95 п. Недельная инфляция ускорилась до 0,23%, годовая — до 8,1%. Базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки на 100 б.п. до конца года при сохранении признаков замедления экономики. Аукционы ОФЗ прошли нейтрально (размещено 87 млрд руб.), но рынок остаётся перепроданным.

ЦБ обязал Росимущество выставить оферту миноритариям ЮГК после перехода 67,25% акций под контроль государства. На этом фоне бумаги компании могут вырасти ещё на 8–10%, что создаёт возможность для частичной фиксации прибыли инвесторами.