ЦБ назвал лидеров и аутсайдеров по доходности в 2025 году

С января по сентябрь 2025 года корпоративные облигации с инвестиционным рейтингом стали наиболее прибыльным инструментом для инвесторов в рублях. Однако по итогам самого сентября лидером по доходности оказалось золото.

Согласно сентябрьскому «Обзору рисков финансовых рынков» Банка России, облигации компаний с рейтингом A принесли инвесторам 29,7% в рублях, с рейтингом AA — 25,4%, а с рейтингом AAA — 18,7%.

Деньги должны работать. Мы знаем как. CONOMY TERMINAL

На четвертом месте по доходности за девять месяцев оказалось золото (+17,3%), обогнавшее ОФЗ, доходность которых составила 16,2%.

Хуже всего с начала года показали себя инструменты, привязанные к иностранной валюте. По данным ЦБ, валютные депозиты и замещающие облигации принесли убытки: на валютных вкладах можно было потерять от 7,5% до 16,6%, а по замещающим облигациям — около 10,1%.

Итоги сентября: золото — в лидерах, акции — в минусе

Сентябрь стал неудачным месяцем для большинства российских финансовых инструментов: многие из них показали отрицательную доходность.

Наибольшие потери пришлись на акции — отраслевые индексы просели от 0,8% до 15,3%. Хуже всего выглядел строительный сектор (-15,3%), за ним — транспортный (-12,8%) и телекомы (-12%).

Доходность ОФЗ в сентябре также была отрицательной (–2,7%), а корпоративные облигации показали в целом нейтральный результат — от –0,8% до +0,9%.

Главным победителем месяца стало золото, подорожавшее на 14% на фоне роста геополитической напряженности и ослабления рубля. Положительная динамика также наблюдалась по валютным депозитам — в евро (+3,4%), долларах США (+3,3%) и юанях (+3,0%).

Небольшую прибыль показали и инструменты денежного рынка, включая рублевые депозиты и БПИФы.

Октябрь: рынок акций и облигаций продолжает снижаться

В октябре негативная тенденция на фондовом рынке сохранилась. С начала месяца индекс Мосбиржи упал более чем на 4%, а 8 октября зафиксировано самое значительное дневное снижение с апреля — на фоне ухудшения геополитического фона.

На облигационном рынке также продолжается коррекция: индекс ОФЗ (RGBI) потерял 0,56%, а индекс корпоративных облигаций Мосбиржи (RUCBCPNS) — 0,35%.

Рубль укрепляется: с начала октября доллар подешевел на 1,6%.

В то же время золото обновляет исторические максимумы — 8 октября фьючерсы на драгметалл впервые превысили отметку $4050 за унцию, а с начала месяца его цена выросла на 5,1%.

Начните сегодня — управляйте капиталом, а не рисками. CONOMY TERMINAL