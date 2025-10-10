Физлица побили рекорд по покупкам акций — 74,5 млрд руб. в сентябре 2025 года

В сентябре 2025 года физлица купили акции на рекордные 74,5 млрд руб.: из них 43 млрд — на вторичном рынке и 31 млрд — при размещении ВТБ (37% от 84 млрд). Но кто продавал на падающем рынке? По данным ЦБ, НФО и ДУ продали акций на 30 и 18 млрд — тоже рекорд. Возможен инсайд или обход ограничений нерезидентов — ЦБ стоило бы это проверить.

Приток в фонды акций не вырос, зато средства уходят в наличные (~200 млрд в месяц), валюту и квазивалютные облигации (140–180 млрд), ПИФы и облигации (до 150 млрд). На депозиты деньги не поступают: даже с процентами (600–700 млрд в месяц) чистый приток отрицательный. Денежная масса М2 растёт лишь на 180–200 млрд, а по обзору ЦБ — на 30–50 млрд.

Сбережения активно переходят из депозитов не только в финрынок и недвижимость, но и в потребление, несмотря на высокие ставки. Повышение НДС, тарифов, утильсборов подталкивает тратить сейчас, усиливая инфляцию. Может, не стоило так резко поднимать ставку, создавая доходы у вкладчиков за счёт бизнеса и бюджета?

Расходы бюджета в сентябре замедлились до +6% г/г (против +23% в августе), а без госзакупок даже снизились на 5%. Чтобы уложиться в план, в IV квартале их нужно сократить ещё на 14%.

Главное — обсуждать не только дефицит, но и динамику расходов: именно она определяет устойчивость бюджета и инфляцию.