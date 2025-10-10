«Сбер» на пути к рекорду: акции сохраняют привлекательность

«Сбер» остаётся в центре внимания инвесторов. Банк подтвердил планы направить на дивиденды за 2025 год 50% прибыли и представил отчётность за девять месяцев. Чистая прибыль выросла на 6,4% — до 1,27 трлн руб. Корпоративный кредитный портфель достиг 29,4 трлн руб., прибавив 2,7% за месяц и 7,9% с начала года. Розничное кредитование также демонстрирует рост: объём портфеля увеличился до 18,1 трлн руб.

Отмечается ускорение корпоративного кредитования, что указывает на активизацию деловой активности. При этом структура кредитного роста выглядит сбалансированной: увеличение корпоративных займов поддерживает инвестиции, а снижение потребительского кредитования снижает инфляционные риски.

Несмотря на осторожные прогнозы руководства, финансовые результаты банка показывают устойчивую динамику. Рентабельность капитала составляет около 22%, а чистые процентные доходы выросли более чем на 16%. Коэффициент достаточности капитала — 12,9%, что говорит о надёжности и потенциале дальнейших выплат акционерам.

По итогам 2025 года аналитики ожидают, что чистая прибыль банка может достичь 1,6–1,7 трлн руб., а дивиденды увеличатся до 36–40 руб. на акцию. Доходность бумаг при этом может превысить 12%.

Акции «Сбера» демонстрируют уверенную динамику и выглядят лучше рынка. Бумаги остаются одними из самых популярных у частных инвесторов благодаря стабильной прибыли и высокой дивидендной политике. Целевые оценки по акциям находятся в диапазоне 340–383 руб., что предполагает потенциал роста до 30–35%.

Таким образом, «Сбер» сохраняет статус флагмана российского рынка, предлагая инвесторам сочетание устойчивого роста, высокой рентабельности и привлекательных дивидендов.