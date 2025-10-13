Ставка на надёжность

Знаете, как называют самые надёжные компании для инвестиций? Их именуют «голубыми фишками».

Это акции крупных и устойчивых компаний с прочной репутацией и стабильным бизнесом. Их легко купить или продать на бирже, по ним регулярно выплачиваются дивиденды, а стоимость таких бумаг обычно растёт с течением времени.

Для примера: за последние 10 лет акции Лукойла подорожали примерно на 200% (без учёта дивидендов), Сбера — на 400%, а Полюса — почти на 1000%. Согласитесь, впечатляющие результаты!

