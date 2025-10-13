Что означает выкуп акций Fix Price с рынка

С 29 сентября по 10 октября 2025 года Fix Price приобрёл 33,5 млн собственных акций на Московской бирже в рамках программы обратного выкупа. Сделки осуществлялись через дочернюю компанию ООО «Бэст Прайс».

Всего с момента запуска программы компания выкупила 79,7 млн акций, что составляет часть максимального лимита — 1% уставного капитала, или 1 млрд акций. Программа обратного выкупа рассчитана до конца января 2026 года, если её не решат продлить или завершить досрочно.

Выкупленные бумаги могут быть использованы в рамках долгосрочной программы мотивации сотрудников, что является распространённой практикой среди публичных компаний.

Финансовая оценка и влияние на котировки

С учётом средней цены акций Fix Price за указанный период, объём выкупа оценивается примерно в 19,8 млн рублей, что соответствует около 1,5% от совокупного объёма торгов.

Обратный выкуп в целом считается позитивным сигналом для инвесторов, поскольку создаёт дополнительный спрос на акции и поддерживает их котировки. Однако эксперты отмечают, что текущие объёмы слишком малы, чтобы оказать заметное влияние на рынок.