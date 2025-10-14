От «Магнита» до Ozon: перетасовка лидеров потребительского сектора

С начала апреля бумаги потребительского сектора в среднем отставали от Индекса МосБиржи. Выше рынка торговались лишь «Лента» и Ozon.

Общие тенденции

Динамика акций сектора в целом совпадает с движением рынка. Недавняя распродажа вызвана геополитическими рисками и ожиданиями изменений фискальной политики. При этом слабые результаты ряда компаний отражают реальные фундаментальные проблемы, зафиксированные в отчетности.

Доверяйте профессионалам — инвестируйте уверенно.

Основные компании сектора

«Черкизово» — падение прибыли сильнее прогноза.

«Инарктика» — снижение продаж из-за биологических рисков.

«ВУШ Холдинг» — отклонение выручки от ожиданий на фоне конкуренции, регулирования и рационализации спроса.

«Магнит» — умеренная выручка при высокой долговой нагрузке, целевая цена снижена до 3419 руб. (потенциал +13,8%).

Акции ВИ.ру пересматриваются из-за слабых полугодовых результатов и переоценки потенциала маркетплейса.

Ozon

Компания завершает редомициляцию, торги временно приостановлены. Потенциал роста оценивается в 16,7%. Опасения касаются роста комиссий и налогов для селлеров, однако значимых рисков для бизнеса не ожидается.

Остальные эмитенты

«Новабев Групп», Henderson и X5 Group выглядят перепроданными. К Henderson инвесторы относятся осторожно из-за увеличения долга и чувствительности к макроусловиям. По остальным компаниям фундаментальных претензий нет.

X5 Group — фаворит сектора

X5 Group сохраняет лидерство благодаря устойчивым операционным результатам и финансовой стабильности. Целевая цена — 3990 руб., потенциал роста 43%.

Во II квартале 2025 года выручка выросла на 21,6% (г/г) до 1,17 трлн руб., EBITDA-маржа поднялась до 9,7%, чистая маржа — до 2,2%. Рост обеспечили сети «Чижик», «Пятерочка» и цифровые сервисы.

Снижение ключевой ставки ЦБ и новая дивидендная политика (две выплаты в год, ожидаемая доходность около 11%) делают X5 наиболее привлекательной бумагой сектора на средне- и долгосрочный горизонт.