ЮМГ: стабильный рост и потенциал доходности

Компания ЮМГ, владеющая сетью клиник Европейского медицинского центра (ЕМС), демонстрирует устойчивые финансовые результаты и потенциал роста. По оценкам аналитиков, акции ЮМГ могут прибавить около 13,9% в течение ближайших шести месяцев.

💼 Бизнес-стратегия

ЕМС развивает многопрофильное направление медицины, что обеспечивает компании диверсифицированный и устойчивый поток доходов.

💸 Финансовые результаты

Компания формирует цены с ориентацией на курс евро и успешно адаптировалась к укреплению рубля. За год чистая прибыль выросла почти на 30%, что говорит о высокой эффективности управления.

🏦 Финансовое положение и дивиденды

ЮМГ полностью погасила долговые обязательства и располагает примерно 147 млн евро, которые могут быть направлены на дивиденды. Это соответствует около 160 рублей на акцию, что при текущей цене около 790 рублей даёт потенциальную доходность свыше 20%.

Акции ЮМГ выглядят привлекательными с точки зрения среднесрочного роста и дивидендного потенциала. Инвесторы, ориентированные на стабильные компании с прозрачной финансовой политикой, могут рассматривать ЮМГ как интересный вариант для портфеля.

За акциями