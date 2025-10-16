Обновлённый список фаворитов российского рынка от аналитиков

Наши аналитики провели внеплановый пересмотр рейтинга ведущих российских акций. Из списка исключены бумаги ММК и ГК «ПИК», а вместо них добавлены акции «Норникеля», «Ростелекома» и HeadHunter.

ММК по-прежнему остаётся одним из самых недооценённых игроков в сталелитейной отрасли. Однако из-за ожидаемого медленного восстановления спроса потенциал роста котировок компании до конца года оценивается как ограниченный.

Деньги должны работать. Мы знаем как. CONOMY TERMINAL

Несмотря на положительную оценку финансового профиля ГК «ПИК», предстоящий обратный сплит акций может снизить интерес розничных инвесторов и негативно повлиять на ликвидность бумаг.

В то же время «Норникель» может выиграть от заметного роста цен на медь, платину и палладий. По мнению экспертов, это улучшит финансовые результаты компании, а дополнительную поддержку котировкам окажет возможное ослабление рубля в ближайшие кварталы.

Снижение стоимости акций «Ростелекома» сформировало значительный потенциал для их восстановления. Аналитики считают, что катализатором краткосрочного роста может стать публикация новой стратегии развития компании до 2030 года.

После выплаты дивидендов акции HeadHunter просели, однако эксперты сохраняют позитивный взгляд на их долгосрочные перспективы, отмечая устойчивость бизнеса и потенциал дальнейшего роста.