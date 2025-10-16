Облигации сезона: что купить осенью и держать до конца года

Рынок облигаций оживился: с начала года вложения в ОФЗ выросли более чем вдвое и достигли 369 млрд рублей. Доходности приблизились к 15%, что делает госдолг конкурентом банковских вкладов. Сентябрьское решение ЦБ снизить ставку лишь до 17% вместо ожидаемых 16% вызвало рост доходностей и снижению цен на бумаги.

Инвесторы сейчас ищут баланс между высокой ставкой и растущими заимствованиями Минфина, который планирует разместить до конца года ещё 3,3 трлн рублей. Из-за увеличения предложения цены ОФЗ остаются под давлением, но высокая доходность поддерживает интерес участников. Кривая доходности нормализовалась: дальние выпуски снова дают больше коротких.

На фоне инфляционных рисков и возможной паузы в снижении ставки аналитики советуют ориентироваться на бумаги с фиксированным купоном 15–15,5% годовых. Оптимальны ОФЗ серий 26246, 26251 и выпуски со сроком 1–5 лет, а для диверсификации — небольшая доля длинных бумаг.

Тем, кто рассчитывает на будущие послабления ЦБ, можно добавить длинные ОФЗ (например, 29009, 29010) и отдельные корпоративные выпуски — ПСБ, РСХБ, МТС. Среднесрочные корпоративные облигации сейчас предлагают премию к доходности ОФЗ и могут стать компромиссом между риском и доходом, особенно при внимательном выборе эмитента.