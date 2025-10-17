Novabev Group потеряла почти 6% из-за дивидендного гэпа

Акции производителя алкоголя Novabev Group, владельца сети магазинов «ВинЛаб», 17 октября упали почти на 6%, до ₽390 за бумагу. Снижение котировок связано с общей коррекцией на рынке и дивидендным гэпом.

Совет директоров компании ранее рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2025 года в размере ₽20 на акцию, что соответствует доходности около 4,8%. В соответствии с дивидендной политикой, Novabev Group направляет на выплаты не менее 50% годовой чистой прибыли по МСФО и стремится делать это дважды в год.

Инвестиции под контролем — в одном клике.

За первое полугодие 2025 года выручка компании выросла на 20% до ₽69,2 млрд, EBITDA — на 22% до ₽9,2 млрд, чистая прибыль — на 4% до ₽2,1 млрд. Чистый операционный денежный поток увеличился более чем вдвое — до ₽8,7 млрд.

Компания рассматривает IPO сети «ВинЛаб» в среднесрочной перспективе, однако сроки и параметры размещения пока не определены.

Novabev Group производит водку и ликеро-водочные изделия, является крупнейшим независимым импортером крепкого алкоголя и вина в России, управляет пятью ликеро-водочными заводами, спиртзаводом «Чугуновский», винодельческим комплексом «Поместье Голубицкое» и розничной сетью «ВинЛаб».