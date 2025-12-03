Ozon вернулся на биржу - и сразу с мощными новостями.
- 3 Декабря 2025
После возвращения на российскую биржу Ozon сразу привлёк внимание инвесторов: компания объявила о возможной первой дивидендной выплате и представила сильную финансовую отчётность. Наши аналитики проанализировали ключевые факторы, которые могут обеспечить значительный рост акций в ближайший год.
1. Мощный рост бизнеса
Третий квартал компания завершила впечатляющими результатами:
+69% рост выручки, до 259 млрд рублей;
прогноз по росту оборота на конец года — 41–43%;
ожидаемая EBITDA - около 140 млрд рублей.
Ozon удерживает лидерство в e-commerce и ускоряет масштабирование логистики и складской инфраструктуры.
2. Акции стали доступнее для широкой аудитории
После релокации в Россию акции Ozon теперь доступны не только квалифицированным инвесторам, но и:
частным инвесторам,
институциональным участникам,
крупным фондам.
Это расширяет потенциальный круг держателей и может поддерживать стабильный приток спроса.
3. Первые дивиденды - сильный сигнал рынку
Совет директоров уже рекомендовал:
143,55 рубля на акцию - возможная первая выплата в истории компании.
Кроме того, обсуждается вероятность ещё одной выплаты по итогам года.
Для растущего технологического бизнеса - это важный показатель устойчивости.
4. Программа buyback до 2026 года
Ozon запустил обратный выкуп акций на сумму:
25 млрд рублей.
Buyback обычно поддерживает цену бумаг и сигнализирует, что менеджмент оценивает акции как недооценённые.
Прогноз Conomy
По оценке наших аналитиков, акции Ozon имеют потенциал роста: до +53% на горизонте одного года.
Если вы хотите анализировать такие кейсы самостоятельно - воспользуйтесь нашим инструментом Conomy Terminal: он показывает динамику доходности, формирует портфель и автоматически корректирует его под рыночные условия.