После возвращения на российскую биржу Ozon сразу привлёк внимание инвесторов: компания объявила о возможной первой дивидендной выплате и представила сильную финансовую отчётность. Наши аналитики проанализировали ключевые факторы, которые могут обеспечить значительный рост акций в ближайший год.

1. Мощный рост бизнеса

Третий квартал компания завершила впечатляющими результатами:

+69% рост выручки, до 259 млрд рублей;

прогноз по росту оборота на конец года — 41–43%;

ожидаемая EBITDA - около 140 млрд рублей.

Ozon удерживает лидерство в e-commerce и ускоряет масштабирование логистики и складской инфраструктуры.

2. Акции стали доступнее для широкой аудитории

После релокации в Россию акции Ozon теперь доступны не только квалифицированным инвесторам, но и:

частным инвесторам,

институциональным участникам,

крупным фондам.

Это расширяет потенциальный круг держателей и может поддерживать стабильный приток спроса.

3. Первые дивиденды - сильный сигнал рынку

Совет директоров уже рекомендовал:

143,55 рубля на акцию - возможная первая выплата в истории компании.

Кроме того, обсуждается вероятность ещё одной выплаты по итогам года.

Для растущего технологического бизнеса - это важный показатель устойчивости.

4. Программа buyback до 2026 года

Ozon запустил обратный выкуп акций на сумму:

25 млрд рублей.

Buyback обычно поддерживает цену бумаг и сигнализирует, что менеджмент оценивает акции как недооценённые.

Прогноз Conomy

По оценке наших аналитиков, акции Ozon имеют потенциал роста: до +53% на горизонте одного года.

Если вы хотите анализировать такие кейсы самостоятельно - воспользуйтесь нашим инструментом Conomy Terminal: он показывает динамику доходности, формирует портфель и автоматически корректирует его под рыночные условия.