Как ИИС помогает вернуть до 52 000 ₽ в год — и куда выгоднее направить этот вычет
- 5 Декабря 2025
Налоговый вычет по индивидуальному инвестиционному счёту — это простой и доступный инструмент, который многие недооценивают. При ставке НДФЛ 13% государство возвращает инвестору до 52 000 ₽ в год. Если ставка налогоплательщика выше, сумма возврата также увеличивается.
Разберём, как этот бонус можно использовать.
1. Потратить с удовольствием
Налоговый вычет — это деньги, которые легко направить на то, что обычно откладывают «на потом»:
— короткое путешествие,
— обновление техники,
— обучение или хобби,
— любые приятные, но необязательные траты.
Такая «подушка удовольствий» помогает не трогать накопления.
2. Потратить с пользой
Вычет можно превратить в инструмент улучшения личных финансов:
— частично закрыть кредит,
— оплатить бытовые расходы,
— купить мебель или технику,
— покрыть внеплановые траты без нагрузки на бюджет.
3. Приумножить
Самый дальновидный вариант — реинвестировать деньги.
Например:
Если ежегодно вкладывать 52 000 ₽ в инструменты со средней доходностью 15%, то уже через пять лет дополнительный прирост составит примерно 143 000 ₽ — только за счёт реинвестирования налоговых возвратов.
Почему ИИС — это выгодно
Этот инструмент подходит и начинающим, и опытным инвесторам. Его плюс в том, что вы получаете доход даже без роста рынка — просто за счёт возврата НДФЛ.
А если хотите выстроить стратегию и подобрать инструменты под свой риск-профиль - наш Conomy Terminal поможет сделать это автоматически и на основе данных.