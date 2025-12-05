Налоговый вычет по индивидуальному инвестиционному счёту — это простой и доступный инструмент, который многие недооценивают. При ставке НДФЛ 13% государство возвращает инвестору до 52 000 ₽ в год. Если ставка налогоплательщика выше, сумма возврата также увеличивается.

Разберём, как этот бонус можно использовать.

1. Потратить с удовольствием

Налоговый вычет — это деньги, которые легко направить на то, что обычно откладывают «на потом»:

— короткое путешествие,

— обновление техники,

— обучение или хобби,

— любые приятные, но необязательные траты.

Такая «подушка удовольствий» помогает не трогать накопления.

2. Потратить с пользой

Вычет можно превратить в инструмент улучшения личных финансов:

— частично закрыть кредит,

— оплатить бытовые расходы,

— купить мебель или технику,

— покрыть внеплановые траты без нагрузки на бюджет.

3. Приумножить

Самый дальновидный вариант — реинвестировать деньги.

Например:

Если ежегодно вкладывать 52 000 ₽ в инструменты со средней доходностью 15%, то уже через пять лет дополнительный прирост составит примерно 143 000 ₽ — только за счёт реинвестирования налоговых возвратов.

Почему ИИС — это выгодно

Этот инструмент подходит и начинающим, и опытным инвесторам. Его плюс в том, что вы получаете доход даже без роста рынка — просто за счёт возврата НДФЛ.

А если хотите выстроить стратегию и подобрать инструменты под свой риск-профиль - наш Conomy Terminal поможет сделать это автоматически и на основе данных.