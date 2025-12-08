19 декабря Банк России примет очередное решение по ключевой ставке. Сейчас она находится на уровне 16,5% - это уже четвёртое снижение подряд после июньского пика 21%.

Что происходит в экономике

📌 Инфляция ЦБ отмечает, что устойчивые темпы роста цен остаются выше целевых 4–5%. В ноябре годовая инфляция составила 6,61%. Дополнительный фактор риска - повышение НДС до 22% с 2026 года, которое уже закладывается в ожидания.

📌 Инфляционные ожидания

В ноябре они выросли до 13,3% - максимум с августа. Это сдерживающий фактор для снижения ставки.

📌 Рубль и внутренний спрос

Ситуация стабилизировалась: рубль укрепился, кредитование растет умеренно, а цены на бензин пошли вниз после осеннего всплеска.

Что прогнозируют эксперты

Большинство аналитиков сходятся в том, что ЦБ рассматривает две опции:

1) Сохранить ставку на уровне 16,5%

Это базовый сценарий.

Причины:

— риск ускорения инфляции после повышения НДС,

— рост ожиданий населения,

— неопределённость в нефтегазовом экспорте.

2) Снизить ставку до 16%

Возможный «новогодний подарок», но только при отсутствии негативных данных.

Аргументы:

— инфляция замедляется быстрее ожиданий,

— рубль укрепился,

— цены на бензин стабилизировались.

Что это значит для инвесторов

• При сохранении ставки доходности по ОФЗ останутся высокими.

• При снижении ставки длинные облигации могут вырасти в цене.

• Волатильность рубля и акций компаний чувствительных к ставке - тоже увеличится.

💼 Чтобы оценить влияние любого решения ЦБ на ваш портфель, в Conomy Terminal есть готовые модели: сервис автоматически пересчитывает риски, доходность и оптимальную структуру.