Что ждёт ключевую ставку на заседании ЦБ 19 декабря.
- 8 Декабря 2025
19 декабря Банк России примет очередное решение по ключевой ставке. Сейчас она находится на уровне 16,5% - это уже четвёртое снижение подряд после июньского пика 21%.
Что происходит в экономике
📌 Инфляция ЦБ отмечает, что устойчивые темпы роста цен остаются выше целевых 4–5%. В ноябре годовая инфляция составила 6,61%. Дополнительный фактор риска - повышение НДС до 22% с 2026 года, которое уже закладывается в ожидания.
📌 Инфляционные ожидания
В ноябре они выросли до 13,3% - максимум с августа. Это сдерживающий фактор для снижения ставки.
📌 Рубль и внутренний спрос
Ситуация стабилизировалась: рубль укрепился, кредитование растет умеренно, а цены на бензин пошли вниз после осеннего всплеска.
Что прогнозируют эксперты
Большинство аналитиков сходятся в том, что ЦБ рассматривает две опции:
1) Сохранить ставку на уровне 16,5%
Это базовый сценарий.
Причины:
— риск ускорения инфляции после повышения НДС,
— рост ожиданий населения,
— неопределённость в нефтегазовом экспорте.
2) Снизить ставку до 16%
Возможный «новогодний подарок», но только при отсутствии негативных данных.
Аргументы:
— инфляция замедляется быстрее ожиданий,
— рубль укрепился,
— цены на бензин стабилизировались.
Что это значит для инвесторов
• При сохранении ставки доходности по ОФЗ останутся высокими.
• При снижении ставки длинные облигации могут вырасти в цене.
• Волатильность рубля и акций компаний чувствительных к ставке - тоже увеличится.
💼 Чтобы оценить влияние любого решения ЦБ на ваш портфель, в Conomy Terminal есть готовые модели: сервис автоматически пересчитывает риски, доходность и оптимальную структуру.