Как осуществляется поиск по ОГРН юридического лица на сайте Химера?

Чтобы компания начала заниматься бизнесом, ей нужен ОГРН. Кажется, что это требование должны соблюдать все. Однако исключения все же бывают. Некоторые организации начинают предлагать свои услуги без регистрационного номера. Узнать, имеется он у фирмы или нет, можно через сервис Химера Серч. Если этого не сделать, какие неприятности могут возникнуть?

Юридические проблемы

Начать нужно с того, что ОГРН – это обязательное условие для любой компании, желающей оказывать услуги обществу или бизнесу. Если его нет, значит, организация работает нелегально. Она в любой момент может ликвидироваться. И все, кто заключают с ней договор о сотрудничестве, также становятся нарушителями закона. Если вдруг нелегальная фирма нанесет ущерб, принудить ее к ответственности не получится. А если пострадает третье лицо, то отвечать за произошедшее будет контрагента нелегала.

Финансовые трудности

Это необходимо, чтобы избежать финансовых проблем:

Материального ущерба. Нелегальная организация может серьезно навредить, например, имуществу контрагента. И именно последнему придется взять на себя дополнительные расходы.

Штрафов. За сотрудничество с нелегалами полагаются санкции.

Налоговых претензий. Если заказчик не знает, что работает с нелегалом и тот не платит налоги, он и сам не будет удерживать нужную сумму. Это приведет к просрочкам, штрафам и прочим последствиям.

Есть и другие потенциальные проблемы. Например, нелегальная компания заберет аванс и перестанет выходить на связь или ее руководитель окажется незаконным мигрантом и будет депортирован из страны.

Имиджевые проблемы

В бизнесе репутация – это половина успеха. Сотрудничество с нелегалом оставит в биографии юридического лица пятно, от которого будет трудно избавиться. Впредь партнеры будут относиться к компании с подозрительностью. Будет сложно заключить выгодный контракт.

Как избежать неприятностей?

Если знать, как пользоваться сайтом Himera Search, никаких трудностей не будет. А в его использовании нет ничего сложного:

У сайта интуитивно понятный интерфейс. Можно с легкостью найти нужную услугу, даже если на сервисе первый раз.

ОГРН вводится в поисковую форму. Главное – не ошибиться при вводе.

Рядом будет кнопка для запуска поиска.

Все остальное сайт сделает сам. Он найдет информацию в своих источниках и выдаст актуальный результат.