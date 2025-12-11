ЛУКОЙЛ остаётся одной из ключевых компаний российского рынка и традиционно привлекает внимание долгосрочных инвесторов. Сейчас интерес усилился: компания готовит значительные дивидендные выплаты уже в январе.

💰 Дивиденды: ориентир - 397 ₽ на акцию

Совет директоров рекомендовал выплатить 397 рублей, что соответствует доходности около 7%.

Дата закрытия реестра - 9 января, а финальное решение акционеры примут 29 декабря.

🛢 Почему ЛУКОЙЛ остаётся устойчивым

Несмотря на непростой год для нефтегазового сектора — снижение цен на нефть, колебания рубля и рост регуляторных требований — компания продолжает показывать стабильные финпотоки и сохранять статус одной из самых надёжных голубых фишек.

ЛУКОЙЛ по-прежнему генерирует уверенный свободный денежный поток, что и позволяет ему поддерживать дивидендную политику.

⚠ На что обратить внимание

Как и весь нефтегазовый сектор, компания чувствительна к:

• мировым ценам на нефть,

• курсу рубля,

• изменениям в регулировании отрасли.

Эти факторы стоит учитывать при формировании портфеля.

📌 Итог

Если хотите попасть под январские дивиденды, акции ЛУКОЙЛ должны быть в портфеле до 9 января.

Чтобы не пропускать важные даты и понимать реальные риски — используйте аналитику и расчёты в Conomy Terminal.