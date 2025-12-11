ЛУКОЙЛ готовится к новым дивидендам: что важно знать инвесторам перед январём
ЛУКОЙЛ остаётся одной из ключевых компаний российского рынка и традиционно привлекает внимание долгосрочных инвесторов. Сейчас интерес усилился: компания готовит значительные дивидендные выплаты уже в январе.
💰 Дивиденды: ориентир - 397 ₽ на акцию
Совет директоров рекомендовал выплатить 397 рублей, что соответствует доходности около 7%.
Дата закрытия реестра - 9 января, а финальное решение акционеры примут 29 декабря.
🛢 Почему ЛУКОЙЛ остаётся устойчивым
Несмотря на непростой год для нефтегазового сектора — снижение цен на нефть, колебания рубля и рост регуляторных требований — компания продолжает показывать стабильные финпотоки и сохранять статус одной из самых надёжных голубых фишек.
ЛУКОЙЛ по-прежнему генерирует уверенный свободный денежный поток, что и позволяет ему поддерживать дивидендную политику.
⚠ На что обратить внимание
Как и весь нефтегазовый сектор, компания чувствительна к:
• мировым ценам на нефть,
• курсу рубля,
• изменениям в регулировании отрасли.
Эти факторы стоит учитывать при формировании портфеля.
📌 Итог
Если хотите попасть под январские дивиденды, акции ЛУКОЙЛ должны быть в портфеле до 9 января.
Если хотите попасть под январские дивиденды, акции ЛУКОЙЛ должны быть в портфеле до 9 января.