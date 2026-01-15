Хотите заработать до 26% на горизонте 10 месяцев?
Наши аналитики выделили ключевые факторы, которые способны поддержать дальнейший рост акций Ozon.
Ключевые драйверы
🚀 Ускорение бизнеса
Компания демонстрирует высокие темпы роста: по итогам третьего квартала выручка увеличилась на 69% и составила 259 млрд рублей. По прогнозу менеджмента, по итогам года оборот вырастет на 41–43%, а показатель EBITDA может достичь около 140 млрд рублей.
🧲 Расширение круга инвесторов
После переезда в российскую юрисдикцию акции стали доступны не только квалифицированным инвесторам, но и широкому кругу частных и институциональных участников рынка, что повышает ликвидность бумаг.
💸 Дивидендная история
Совет директоров уже утвердил и выплатил дивиденды в размере 143,55 рубля на акцию. При благоприятных результатах возможна дополнительная выплата по итогам года.
🔄 Программа обратного выкупа
Компания реализует buyback с общим бюджетом до 25 млрд рублей, рассчитанный до 2026 года. Обратный выкуп поддерживает котировки и служит сигналом уверенности менеджмента в устойчивости и перспективах бизнеса.
📈 По оценке наших экспертов, потенциал роста акций компании составляет до 26% в горизонте ближайших 10 месяцев.
