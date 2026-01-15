Хотите заработать до 26% на горизонте 10 месяцев?

Наши аналитики выделили ключевые факторы, которые способны поддержать дальнейший рост акций Ozon.

Ключевые драйверы

🚀 Ускорение бизнеса

Компания демонстрирует высокие темпы роста: по итогам третьего квартала выручка увеличилась на 69% и составила 259 млрд рублей. По прогнозу менеджмента, по итогам года оборот вырастет на 41–43%, а показатель EBITDA может достичь около 140 млрд рублей.

🧲 Расширение круга инвесторов

После переезда в российскую юрисдикцию акции стали доступны не только квалифицированным инвесторам, но и широкому кругу частных и институциональных участников рынка, что повышает ликвидность бумаг.

💸 Дивидендная история

Совет директоров уже утвердил и выплатил дивиденды в размере 143,55 рубля на акцию. При благоприятных результатах возможна дополнительная выплата по итогам года.

🔄 Программа обратного выкупа

Компания реализует buyback с общим бюджетом до 25 млрд рублей, рассчитанный до 2026 года. Обратный выкуп поддерживает котировки и служит сигналом уверенности менеджмента в устойчивости и перспективах бизнеса.

📈 По оценке наших экспертов, потенциал роста акций компании составляет до 26% в горизонте ближайших 10 месяцев.

💰 Начать инвестировать с «CONOMY TERMINAL»