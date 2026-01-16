10 перспективных российских акций в 2026 году
В 2026 году рынок РФ остаётся под давлением санкций, высоких ставок, крепкого рубля и слабых цен на нефть. Несмотря на это, аналитики CONOMY TERMINAL ожидают восстановление: в базовом сценарии Индекс Мосбиржи может вырасти на 26% — до 3450 пунктов к концу года. Эксперты выделили десять акций с наибольшим потенциалом роста.
Ключевые идеи 2026 года
снижение ключевой ставки ЦБ
восстановление инвестиционной активности
возможное смягчение геополитических рисков
ставка на устойчивые бизнес-модели и дивиденды
Перспективные акции
Северсталь — стабильный металлург с планами роста производства в 2026 году.
Покупать, цель 1 440 ₽ (+54%).
Промомед — фармацевтика с сильным портфелем препаратов от диабета и ожирения.
Покупать, цель 592 ₽ (+48%).
Московская биржа — выигрывает от роста торгов и запуска новых инструментов.
Покупать, цель 237 ₽, доходность с дивидендами — 47%.
Аэрофлот — ожидается рост пассажиропотока и улучшение финансовой устойчивости.
Покупать, цель 78,7 ₽, доходность — 47%.
Сбер — лидер банковского сектора с перспективой роста прибыли и дивидендов.
Покупать, цель 384 ₽, доходность — 41%.
Инарктика — восстановление бизнеса после биологических рисков, акции на минимумах.
Покупать, цель 620 ₽, доходность — 38%.
Яндекс — «тихая гавань» IT-сектора, выручка выросла на 30%.
Покупать, цель 5 884,7 ₽, доходность — 37%.
КЦ ИКС 5 — устойчивый ритейл и высокая дивидендная доходность.
Покупать, цель 3 470 ₽, доходность — 36%.
Сургутнефтегаз (привилегированные) — защита от ослабления рубля.
Покупать, цель 55 ₽ (+31%).
Газпром — ставка на восстановление экспорта и снижение капзатрат.
Покупать, цель 160,5 ₽ (+30%).
Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.