Доходность до 22,5%: инвестиционный потенциал на 9 месяцев

Нефтегазовая отрасль продолжает сталкиваться с внешними вызовами, однако Транснефть демонстрирует устойчивые финансовые результаты. По итогам 9 месяцев 2025 года компания увеличила выручку и операционную прибыль, несмотря на крепкий рубль и снижение мировых цен на нефть. Аналитики отмечают, что акции крупнейшего оператора магистральных нефтепроводов могут стать надёжным элементом инвестиционного портфеля.

Почему стоит обратить внимание на акции Транснефти

Статус естественной монополии

Компания практически не подвержена конкурентному давлению в сегменте магистральной транспортировки нефти.

Предсказуемая тарифная политика

Деятельность ведётся по регулируемым тарифам, которые были повышены в 2025–2026 годах и в дальнейшем планируют расти как минимум на уровне инфляции.

Финансовая устойчивость

Отрицательный чистый долг и наивысший кредитный рейтинг ruAAA от Эксперт РА подтверждают высокий уровень надёжности компании.

Дивидендный потенциал

Ожидаемый размер дивидендов составляет порядка 199 рублей на акцию, что делает бумаги привлекательными для инвесторов, ориентированных на доход.

По оценкам аналитиков, на горизонте 9 месяцев акции Транснефти способны обеспечить совокупную доходность до 22,5%, из которых 8,4% может прийтись на рост котировок и ещё 14,1% — на дивидендные выплаты.