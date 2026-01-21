Как заработать до +39% на медицине? Обратите внимание на эти акции

Акции фармацевтической компании Промомед имеют потенциал роста до 39% в горизонте года. Разберём ключевые факторы, которые делают такой сценарий реалистичным.

✨ Рост производства и продаж

Компания активно расширяет портфель препаратов и нацелена увеличить объём продаж до 240 млрд рублей к 2032 году. Это предполагает среднегодовой рост выручки на уровне около 35% — один из самых высоких показателей в отрасли.

🧬 Благоприятная среда для фармсектора

Государственная программа «Фарма-2030» ориентирована на развитие отечественного производства лекарств и рост экспорта. Для Промомеда это означает устойчивый спрос и дополнительные возможности масштабирования бизнеса на годы вперёд.

📊 Недооценка рынком

Акции компании торгуются с мультипликатором EV/EBITDA около 3,8x — почти в три раза ниже, чем у крупных международных фармпроизводителей. При высоких темпах роста выручки и хорошей рентабельности это создаёт потенциал для переоценки бизнеса.

Итог: бумаги Промомеда могут стать интересным выбором для инвесторов, которые верят в развитие российского фармацевтического рынка. Добавление этих акций в портфель даёт шанс заработать до 39% за год при благоприятном сценарии.