Акционеры Fix Price одобрили обратный сплит акций 1000:1

Акционеры сети магазинов Fix Price одобрили проведение обратного сплита акций в пропорции 1000 к 1. В результате номинальная стоимость одной акции увеличится с 0,001 до 1 рубля, а общее количество бумаг сократится в тысячу раз.

Инвестируйте с умом — растите капитал вместе с нами! CONOMY TERMINAL

В компании пояснили, что консолидация направлена на оптимизацию структуры уставного капитала, повышение удобства обращения акций и расширение круга инвесторов. Обратный сплит носит технический характер и не влияет на долю владения акционеров.

Дробные акции сохранятся за владельцами и будут предоставлять акционерные права в пропорциональном объёме. Их наличие не станет основанием для принудительного выкупа.

На период проведения сплита Московская биржа приостановит торги акциями Fix Price. Даты остановки и возобновления торгов будут объявлены дополнительно после регистрации изменений.

Аналитики оценивают решение как нейтральное, отмечая, что у компании сохраняется слабая динамика выручки, снижение маржинальности и рост долговой нагрузки.

Ранее акции Fix Price были включены в первый уровень листинга Московской биржи. Также компания получила листинг на Астанинской международной бирже, которая остаётся основной международной площадкой для торгов её бумагами