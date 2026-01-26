Акции «Эталона» подскочили на фоне объявления SPO

Акции девелопера «Эталон» выросли на 9,3% сразу после открытия торгов и к 9:50 мск прибавляли уже более 17%, достигнув ₽45,9 за бумагу. Рост произошёл на фоне объявления о начале SPO на Московской бирже.

Компания планирует разместить до 400 млн обыкновенных акций и привлечь до ₽18,4 млрд. Ценовой ориентир SPO — ₽46 за акцию, сбор заявок пройдет с 26 января по 9 февраля 2026 года, финальная цена будет определена не позднее 10 февраля. Все привлеченные средства поступят в компанию (cash-in).

Основную часть средств — ₽14,1 млрд — «Эталон» направит на покупку АО «Бизнес-Недвижимость» у АФК «Система», остальное — на развитие бизнеса, снижение долга и корпоративные цели. Lock-up для группы «Эталон» составит 180 дней, для АФК «Система» — 90 дней.

Наши Аналитики связывают резкий рост котировок с высокой ценой размещения, которая примерно на 17% выше уровня закрытия прошлой недели, а также с участием АФК «Система» в SPO. В то же время эксперты предупреждают о риске значительного размытия долей акционеров и ограниченной прозрачности сделки по покупке «Бизнес-Недвижимости».

Поддержку акциям также оказали сильные операционные результаты за IV квартал 2025 года: продажи «Эталона» выросли на 27% в натуральном выражении и на 45% в денежном, чему способствовало расширение в премиальном сегменте.

«Бизнес-Недвижимость» владеет 42 земельными участками и объектами коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, включая площадки под проекты бизнес- и премиум-класса. Сделку по покупке компании «Эталон» анонсировал еще в августе 2025 года, заявив о планах профинансировать её через допэмиссию.