Золото дорожает, «Селигдар» — нет: в чем причина

За год золото подорожало на 85%, тогда как акции «Селигдара» выросли лишь на 27%. Причины отставания видны в операционных и финансовых результатах компании.

Рынок работает — когда работает стратегия» Зарабатывай с CONOMY TERMINAL

Производство растет, но этого недостаточно

По последнему отчету выручка увеличилась до 86,9 млрд руб. (+49% г/г). Добыча всех металлов также показала рост: золота — на 10%, олова — на 42%, меди — на 16%, вольфрама — на 87%. При этом золото по-прежнему формирует около 89% выручки.

Позитивным моментом остается развитие оловянного направления: цены на олово за год выросли на 71%, а «Селигдар» реализует крупный проект на Чукотке с запасами 243 тыс. тонн, запуск которого ожидается в 2031–2032 годах.

Финансовые проблемы

Несмотря на рост выручки, по итогам 9 месяцев 2025 года компания получила убыток 7,6 млрд руб. Ключевая причина — долговая нагрузка, связанная с «золотыми» и «серебряными» облигациями, стоимость которых привязана к ценам металлов. Рост золота приводит к переоценке долга, увеличивая обязательства и ухудшая финансовый результат.

Соотношение долг/EBITDA достигло 4,15х и продолжает расти, при этом около 60% долга приходится на золотые облигации. Самые дальние погашения — в 2030 году.

Вывод

Хеджирование через золотые облигации обернулось для «Селигдара» серьезной проблемой: рост цен на металл увеличивает долг и давит на прибыль. При снижении цен ситуация с долгом улучшится, но пострадает выручка. С учетом высокой долговой нагрузки и корпоративных рисков акции компании выглядят менее привлекательными, чем бумаги других эмитентов даже внутри отрасли.