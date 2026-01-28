Снова 2016-й — но уже на фондовом рынке

В соцсетях всё чаще вспоминают 2016 год: для одних это повод для ностальгии, для других — облегчение, что всё осталось позади. А каким этот период был для инвесторов — удачным стартом или серьёзным испытанием?

📊 Инфляция впервые с 1992 года достигла 5,4%. Экономика столкнулась с необычной ситуацией: доходы населения росли, но потребление снижалось — люди предпочитали откладывать деньги.

💵 Курс доллара колебался в диапазоне от 60 до 83 рублей. За год рубль укрепился почти на 22%, а агентство Bloomberg признало его самой доходной валютой в мире.

📈 Фондовый рынок стал главным бенефициаром года. Индекс МосБиржи прибавил 26%, а отдельные акции показали впечатляющую динамику: бумаги Интер РАО выросли на 250%, Аэрофлота — на 172,5%.

Экономические циклы меняются, но правило остаётся прежним: долгосрочные инвестиции увеличивают шансы на успех. Изучите подборку перспективных акций от наших экспертов — возможно, именно они станут поводом для радости через 10 лет.