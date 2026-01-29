Вклад или ОФЗ: что принесёт больше денег

Доходность облигаций федерального займа (ОФЗ) и банковских вкладов сегодня сопоставима. Но эти инструменты подходят под разные цели. Разберёмся, в чём отличия и что выбрать.

Надёжность

Оба варианта считаются надёжными. ОФЗ — это фактически кредит государству с гарантированным возвратом. Банковские вклады защищены системой страхования: суммы до 1,4 млн ₽ возвращаются даже в случае проблем у банка.

Доходность

И у вкладов, и у ОФЗ доход зависит от ключевой ставки. При этом оба инструмента позволяют зафиксировать процент на длительный срок: вклады — обычно до 5 лет, ОФЗ — вплоть до 30 лет.

Гибкость

Вклад почти не оставляет свободы манёвра: при досрочном снятии проценты, как правило, теряются. ОФЗ же можно покупать и продавать в любой момент — весь полученный доход остаётся у инвестора.

Что в итоге?

Вклад подойдёт тем, кто ищет простой и понятный вариант на короткий срок. Если же важна гибкость и возможность зафиксировать доходность на долгие годы, более выгодным выбором станут ОФЗ.