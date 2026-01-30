Куда реинвестировать январские дивиденды

«Лукойл», «Роснефть» и «КЦ ИКС» выплатили дивиденды за 9 месяцев 2025 года. Для реинвестирования полученных средств можно рассмотреть три альтернативных актива.. CONOMY TERMINAL. Растим капитал — шаг за шагом

Финансовый сектор — «ДОМ.РФ»

Компания недавно вышла на IPO и выигрывает от цикла снижения ключевой ставки. С учётом ожиданий её дальнейшего снижения в 2026 году и дивидендной политики (50% скорректированной чистой прибыли) потенциальный дивдоход на горизонте года может достигать 14%.

Металлургия — «Норникель»

Рост цен на цветные металлы поддерживает финансовые показатели компании. Дополнительным плюсом остаётся защита от ослабления рубля: снижение курса на 10% способно увеличить операционную прибыль на 20–25%.

Долгосрочные ОФЗ

Гособлигации остаются привлекательными на фоне снижения ключевой ставки. Наиболее чувствительны длинные выпуски, например ОФЗ 26248 с погашением в 2040 году. Потенциальная совокупная доходность на горизонте 12 месяцев может превысить 20%.