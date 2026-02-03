До 30% за 5 месяцев по акциям Инарктики
- 3 Февраля 2026
Ваш улов — до 30% на горизонте 5 месяцев 🐟
Выбирайте рост. Инвестируйте в уверенность. CONOMY TERMINAL
Инарктика — лидер российского рынка по выращиванию атлантического лосося и форели. В этом году у компании хорошие перспективы, а её акции могут показать заметный рост. Разбираемся, почему.
Производство расширяется
Сейчас компания использует участки в Баренцевом море и озёрах Карелии примерно на 40%. В планах — увеличить объёмы производства и удвоить вылов к 2030 году
Спрос на рыбу растёт
Рыбоводство считается более эффективным и экологичным, чем традиционный вылов. Поэтому у отрасли хорошие долгосрочные перспективы.
Цифры выглядят привлекательно
Акции Инарктики торгуются с мультипликатором EV/EBITDA около 4,4x, а эксперты также ожидают дивиденды с доходностью около 5%.
Совет от опытных рыбаков: присмотритесь к акциям Инарктики — ваш улов может составить до 30% за 5 месяцев 🎣