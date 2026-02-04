Чистая прибыль российских банков в 2025 году снизилась до 3,5 трлн рублей

По итогам 2025 года чистая прибыль российского банковского сектора составила 3,5 трлн рублей, что ниже показателя за аналогичный период 2024 года (3,8 трлн рублей). Снижение обусловлено ростом стоимости кредитного риска, следует из информационно-аналитического материала Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в декабре 2025 года».

Рентабельность капитала (ROE) в среднем по сектору сократилась до 18% против 23% годом ранее. Значительная часть полученной прибыли — около 1,8 трлн рублей — была направлена на пополнение капитала, что позволит банкам и далее поддерживать кредитование экономики. Остальная прибыль распределяется в виде дивидендов, в том числе в бюджет, отмечает регулятор.

В декабре 2025 года чистая прибыль банков уменьшилась на 55% и составила 176 млрд рублей. Основными причинами стали рост отчислений в резервы, а также традиционное для конца года увеличение операционных расходов, прежде всего на рекламу и персонал.

Ипотечная задолженность населения в декабре выросла на 2,4%, главным образом за счет высокого спроса на программу «Семейная ипотека». В годовом выражении прирост составил 9,0%, что лишь немного ниже уровня 2024 года (10,9%).

Портфель потребительских кредитов продолжил сокращаться: в декабре он снизился на 0,7% на фоне высоких процентных ставок и жесткой макропруденциальной политики. По итогам года объем таких кредитов уменьшился на 4,6%, тогда как в 2024 году фиксировался рост на 11,3%.

Средства населения в банках в декабре увеличились на 5,6%. Это связано с традиционным авансированием январских социальных выплат, включая пенсии и пособия на детей, а также с выплатой годовых бонусов. В целом за год прирост вкладов населения составил 16,2% против 27,7% годом ранее.

Средства юридических лиц в декабре выросли незначительно — на 0,7%. Годовой прирост составил 7,7%, что заметно ниже показателя 2024 года (12,9%). Замедление динамики может быть связано, в том числе, со снижением экспортных доходов.