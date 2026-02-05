Приток средств частных инвесторов на биржу ускорился

В январе частные инвесторы существенно увеличили свою активность на фондовом рынке. Объем вложений физических лиц в ценные бумаги на Московской бирже достиг 139 млрд руб., что почти в два раза превышает показатель годичной давности. Основной приток средств пришелся на облигации — 93,5 млрд руб. Инвестиции в паи инвестиционных фондов составили 44,8 млрд руб., тогда как вложения в акции остались незначительными — всего 0,7 млрд руб., что указывает на сохраняющуюся осторожность инвесторов к риску.

Физические лица по-прежнему играют ключевую роль в торгах. В январе их доля в обороте акций составила 67,8%, на срочном рынке — 57%, в сегменте облигаций — 16%. Общее число частных инвесторов с брокерскими счетами превысило 40,4 млн человек, увеличившись за месяц почти на 290 тыс. Активные операции совершали около 3 млн инвесторов. При этом заметно выросла значимость утренней и вечерней торговых сессий: на них пришлось почти половина оборота по акциям и паям фондов, причем именно розничные инвесторы выступали там основными участниками.

Структура инвестиционных портфелей остается преимущественно консервативной. Среди наиболее популярных акций — бумаги «Сбербанка», «Газпрома», ЛУКОЙЛа, ВТБ, «Т-Технологий», «Яндекса», «Полюса», «Норникеля» и Х5. В сегменте фондов наибольший интерес сосредоточен в инструментах денежного рынка и облигациях с плавающим купоном, что отражает стремление инвесторов сохранить доходность при ограниченном уровне риска.

Выигрыш от притока частных средств получают Московская биржа и брокеры за счет роста оборотов, а также эмитенты облигаций и управляющие компании фондов денежного рынка. Для рынка в целом это означает дополнительную поддержку ликвидности и подтверждает устойчивый интерес частных инвесторов к инвестициям даже в условиях высокой геополитической неопределенности.