Розничные инвесторы скупили рекордный объём облигаций

В 2025 году облигации стали самым востребованным инструментом у частных инвесторов. По данным Банка России, покупки ОФЗ и корпоративных облигаций физическими лицами достигли исторических максимумов.

Инвестируйте легко. Живите богаче.

За год розничные инвесторы приобрели ОФЗ на первичном и вторичном рынках на ₽490 млрд, что более чем в два раза превышает показатель 2024 года. С учётом погашений чистый прирост вложений составил ₽392 млрд, или 6% от всех заимствований Минфина.

На рынке корпоративных облигаций, несмотря на снижение доходностей на фоне смягчения денежно-кредитной политики, интерес инвесторов также оказался рекордным. Общий объём покупок достиг ₽1,26 трлн, более чем вдвое превысив результат прошлого года. Чистые вложения населения выросли на ₽443 млрд, до ₽3,9 трлн.

Мосбиржа подтверждает рост интереса к долговым инструментам: в 2025 году частные инвесторы вложили в облигации свыше ₽2,1 трлн, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Основная часть средств пришлась на корпоративные бумаги.

Перспективы 2026 года

Эксперты ожидают роста цен на облигации на фоне дальнейшего снижения ключевой ставки, однако предупреждают о повышенных кредитных рисках. В 2026 году рынку предстоит масштабное рефинансирование корпоративного долга, что может усилить нагрузку на отдельных эмитентов.

В ЦБ и крупных банках не прогнозируют массовых дефолтов, но допускают точечные сложности у компаний в условиях замедления экономики и возможных инфляционных и геополитических факторов