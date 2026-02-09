Потенциал роста до 46%: почему акции Т-Технологий интересны инвесторам
- 9 Февраля 2026
Аналитики оценивают потенциал роста акций Т-Технологий в до 46% в течение года, что делает бумаги привлекательными для долгосрочных инвесторов.
Сильные позиции в розничном кредитовании
Банк обладает значительным запасом собственного капитала, что позволяет активно развивать потребительское кредитование. В отличие от крупных госбанков, для которых такие кредиты менее приоритетны, Т-Технологии эффективно работают с широкой клиентской базой и более рискованными заёмщиками, сохраняя контроль над расходами и рисками.
Устойчивость прибыли к изменению ставок
Около половины доходов банк получает из некредитного бизнеса — сервисов и операций клиентов. Такая диверсификация позволяет сохранять стабильную прибыль даже при колебаниях процентных ставок.
Привлекательная оценка акций
Несмотря на высокую и стабильную доходность, акции Т-Технологий сейчас оцениваются на уровне крупнейших банков рынка. Исторически бумаги торговались с более высокой премией, что может указывать на их текущую недооценённость.