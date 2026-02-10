До 32% за 8 месяцев: инвестиционный кейс Сбербанка

По оценке наших аналитиков, акции Сбербанка обладают высоким потенциалом роста на горизонте ближайших восьми месяцев. Бумаги могут быть интересны как с точки зрения увеличения стоимости, так и получения дивидендного дохода. Ниже — ключевые факторы, способные поддержать котировки.

Что может поддержать рост акций

Устойчивые финансовые показатели

Сбербанк демонстрирует сильные результаты: чистая прибыль выросла на 26,8% год к году, а рентабельность капитала остаётся выше среднеотраслевых значений. Банк сохраняет высокую эффективность даже в условиях повышенной волатильности.

Развитие экосистемы и внедрение ИИ

Компания активно расширяет продуктовую линейку и масштабирует применение искусственного интеллекта. Ожидается, что совокупный экономический эффект от использования ИИ в 2026 году может достичь 550 млрд рублей.

Привлекательная рыночная оценка

В настоящий момент акции Сбербанка торгуются с заметным дисконтом к историческим уровням: около 25% по мультипликатору P/B и порядка 36% по P/E. Это делает бумаги более интересными для входа по сравнению с долгосрочными средними значениями

Снижение ключевой ставки

Смягчение денежно-кредитной политики создаёт благоприятные условия для банковского сектора. Дополнительным фактором поддержки может стать ослабление санкционного давления, что расширит возможности банка во внешнеэкономической деятельности и развитии международных продуктов.

Дивидендная привлекательность

Ожидаемая дивидендная доходность на уровне около 12,5% делает акции Сбербанка привлекательными для инвесторов, ориентированных на стабильный пассивный доход.

По оценкам наших экспертов, совокупная доходность инвестиций в акции Сбербанка может достигнуть до 32% за 8 месяцев, из которых порядка 12,5% обеспечат дивиденды, а остальная часть — рост рыночной стоимости бумаг.