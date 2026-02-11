  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Аналитика
  3. Статьи
  4. Новости вокруг Telegram разогнали акции VK

Новости вокруг Telegram разогнали акции VK

11 Февраля 2026
Conomy

10 февраля акции VK (VKCO) поднимались более чем на 5%, достигнув ₽325,7, однако к вечеру рост замедлился до 3,87% — бумаги торговались около ₽321,5. Поводом стали сообщения о возможных ограничениях работы Telegram в России.

Уверенность в будущем — уже сегодня. CONOMY TERMINAL

В случае жёстких мер часть аудитории мессенджера может перейти в сервис Max, что потенциально поддержит позиции VK. Однако аналитики подчёркивают: эффект будет зависеть от способности компании монетизировать новых пользователей.

При этом многие эксперты считают рост акций краткосрочной реакцией на новости. VK остаётся убыточной компанией с высокой долговой нагрузкой, а Max пока требует инвестиций и не приносит существенного дохода. Кроме того, пользователи Telegram могут предпочесть обходные способы доступа вместо перехода на другие платформы.

Аналитики ожидают повышенной волатильности бумаг. Целевые ориентиры на 12 месяцев варьируются от ₽250–300 до ₽340, а более оптимистичные оценки предполагают ₽377 к концу 2026 года.

В целом эксперты считают, что без улучшения финансовых результатов устойчивого роста акций ожидать преждевременно.

Теги: инвестиции