Новости вокруг Telegram разогнали акции VK

10 февраля акции VK (VKCO) поднимались более чем на 5%, достигнув ₽325,7, однако к вечеру рост замедлился до 3,87% — бумаги торговались около ₽321,5. Поводом стали сообщения о возможных ограничениях работы Telegram в России.

В случае жёстких мер часть аудитории мессенджера может перейти в сервис Max, что потенциально поддержит позиции VK. Однако аналитики подчёркивают: эффект будет зависеть от способности компании монетизировать новых пользователей.

При этом многие эксперты считают рост акций краткосрочной реакцией на новости. VK остаётся убыточной компанией с высокой долговой нагрузкой, а Max пока требует инвестиций и не приносит существенного дохода. Кроме того, пользователи Telegram могут предпочесть обходные способы доступа вместо перехода на другие платформы.

Аналитики ожидают повышенной волатильности бумаг. Целевые ориентиры на 12 месяцев варьируются от ₽250–300 до ₽340, а более оптимистичные оценки предполагают ₽377 к концу 2026 года.

В целом эксперты считают, что без улучшения финансовых результатов устойчивого роста акций ожидать преждевременно.