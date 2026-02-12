ПИК в ожидании драйверов: рынок держит уровень 500 рублей

Акции ПИК продолжают торговаться вблизи отметки 500 руб., оставаясь в фазе консолидации. Поводом для обсуждений стала новость о том, что АО «Недвижимые активы» направило в Банк России обязательную оферту на выкуп до 15% акций девелопера. Это может свидетельствовать о том, что компания уже владеет значительным пакетом бумаг ПИК.

💼 Инвестируйте с уверенностью — начните прямо сейчас с «CONOMY TERMINAL»

Предполагаемая цена предложения, рассчитанная на основе среднемесячной средней, оценивается примерно в 500 руб. за акцию, что выше текущих уровней около 473 руб. При этом общая ситуация вокруг застройщика остаётся неопределённой.

В ноябре 2025 года акционеры ПИК не поддержали ранее рекомендованный обратный сплит акций, что рынок воспринял позитивно для миноритарных инвесторов. Кроме того, компания совместно с Мосбиржей готовит новую редакцию дивидендной политики после отмены прежней. Публикация документа ожидается в апреле.

Техническая картина

С начала 2026 года акции не демонстрируют выраженной динамики и продолжают формировать долгосрочную фигуру «треугольник» с границами около 580 руб. сверху и 402 руб. снизу. Выход за пределы этих уровней может задать новое среднесрочное направление движения.

Текущие технические сигналы выглядят умеренно позитивно: индикатор MACD указывает на сохранение восходящего импульса, а котировки удерживаются выше поддержки 441 руб., что сохраняет потенциал для развития роста.

Катализаторами ускорения спроса могут стать смягчение риторики Банка России, восстановление ипотечного рынка и позитивные корпоративные новости, связанные с офертой или обновлением дивидендной политики.

Ключевой долгосрочный уровень поддержки расположен на отметке 352,1 руб. — минимуме декабря 2024 года. Его пробой может усилить давление на бумаги и вернуть котировки к минимумам последних лет, вплоть до уровней ниже 300 руб.