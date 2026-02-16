Шаг к массовому инвестору: «Т-Технологии» дробят акции

На российском рынке продолжается волна дроблений акций.

Совет директоров «Т-Технологий» вынес на внеочередное собрание 10 марта вопрос о проведении сплита в соотношении 1:10 — каждая акция будет разделена на десять новых.

Это уже пятый случай дробления на российском рынке за последние два года.

Зачем компании проводят сплит

Дробление акций обычно происходит тогда, когда их цена становится слишком высокой для массового инвестора.

На развитых рынках, особенно в США, компании традиционно стремятся удерживать стоимость бумаги в диапазоне $20–100 за акцию — он считается наиболее комфортным для розничных инвесторов. После пандемии 2020 года доля частных участников на фондовом рынке существенно выросла, и вопрос доступности акций стал ещё более актуальным.

Российская специфика

В России частные инвесторы сегодня формируют около 70% объёма торгов на рынке.

При этом:

73% портфелей частных инвесторов не превышают 10 000 рублей

для диверсификации внутри такого бюджета цена одной бумаги выше 2–3 тысяч рублей становится серьёзным ограничением

Оптимальный диапазон стоимости акции с точки зрения массовой доступности — 200–2000 рублей.

Когда цена бумаги превышает 2500 рублей, она автоматически выпадает из поля зрения значительной части розничных инвесторов. Фактически почти три четверти частных участников рынка не могут позволить себе включить такую акцию в портфель без нарушения принципов диверсификации.

Что даёт сплит

Дробление акций не меняет фундаментальную стоимость бизнеса, но решает практическую задачу — делает бумагу более доступной по номинальной цене.

Это:

расширяет потенциальную базу инвесторов

повышает ликвидность

может поддержать дополнительный спрос

Для компаний, ориентированных на массового инвестора, сплит становится инструментом не только техническим, но и стратегическим.