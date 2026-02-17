До +37% за пять месяцев: потенциал акций Ренессанс Страхования
- 17 Февраля 2026
Акции Ренессанс Страхования могут показать рост до +37% в ближайшие пять месяцев. Рассказываем, что поддерживает этот потенциал. Деньги должны работать. Мы знаем как. CONOMY TERMINAL
Бизнес уверенно растёт
Компания демонстрирует сильные финансовые результаты.
За 9 месяцев 2025 года:
страховые премии выросли на 28,2% год к году,
рентабельность капитала достигла 25,4%.
Это говорит о стабильности и эффективной работе бизнеса.
Регулярные дивиденды
Ренессанс Страхование делится прибылью с акционерами.
По итогам первого полугодия 2025 года на дивиденды направили 50% чистой прибыли — инвесторы получили 4,1 ₽ на акцию (около 4% доходности).
Растущий инвестиционный портфель
Инвестпортфель компании увеличился на 17,2% за три квартала 2025 года.
Почти 70% активов — облигации, которые выигрывают от снижения ключевой ставки.
Сильные финансовые показатели, дивиденды и рост инвестпортфеля создают основу для движения акций вверх.
Потенциал — до +37% за пять месяцев.
Возможно, сейчас подходящий момент присмотреться к бумаге.