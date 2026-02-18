Для АЛРОСА наступает непростой период

Алмазный рынок переживает затяжной спад: уже пятый год подряд индекс цен на алмазы снижается. С пиков 2022 года котировки просели примерно на 60%. Даже один из ключевых конкурентов компании — De Beers — завершил первое полугодие 2025 года с отрицательной EBITDA в размере $189 млн (маржинальность около –10%)

У самой «АЛРОСА» положение выглядит несколько стабильнее, однако давление на финансовые результаты усиливается. Во втором квартале 2025 года скорректированный чистый убыток превысил 6 млрд рублей — если исключить существенные разовые доходы, связанные с переуступкой прав требования и продажей активов.

С учётом продолжающегося снижения цен на алмазы и крепкого рубля, результаты третьего и четвёртого кварталов могут оказаться ещё слабее. В таком сценарии 2025 год компания рискует завершить с убытком порядка 20 млрд рублей.

Дополнительным фактором риска остаётся долговая нагрузка: уже в первом полугодии 2026 года чистый долг может приблизиться к отметке 100 млрд рублей. При этом признаков устойчивого разворота на рынке алмазов пока не наблюдается.

Парадоксально, что всё это происходит на фоне мощного ралли в золоте и серебре — традиционных защитных активах в условиях долларовой инфляции на уровне 3–4%. Рынок синтетических алмазов продолжает расти, усиливая давление на цены. Несмотря на то что отличить искусственные камни от природных возможно, инвестиционная привлекательность последних заметно снизилась.

Вывод

С точки зрения мультипликаторов акции компании сложно назвать переоценёнными. В случае разворота цен на алмазы потенциал роста может быть значительным, тем более что добыча в 2025 году сокращается примерно на 10% год к году — а снижение предложения со временем способно поддержать рынок.

Тем не менее, текущая конъюнктура остаётся неблагоприятной. На данном этапе вход в акции выглядит преждевременным. С облигациями также стоит соблюдать осторожность: при сохранении убытков и росте долга существует риск пересмотра кредитного рейтинга, что может привести к коррекции котировок долговых бумаг.