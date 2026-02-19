Готовы к дивидендному сезону? Проверьте структуру портфеля
- 19 Февраля 2026
Весна — традиционный период отчётностей и дивидендных решений. Волатильность усиливается, котировки двигаются активнее обычного, и привычная структура портфеля может незаметно измениться. Самое время задуматься о ребалансировке.
Что такое ребалансировка?
Это восстановление изначально выбранных пропорций между активами.
Допустим, вы распределили капитал так: 20% — в акции и 80% — в облигации. Со временем один класс активов может вырасти быстрее другого, и фактические доли изменятся. В результате портфель начинает отличаться от вашей стратегии — по уровню риска и ожидаемой доходности.
Ребалансировка помогает вернуть соотношение к исходному плану.
Зачем это нужно?
Главная цель — сохранить инвестиционную стратегию.
Если вы ориентируетесь на более агрессивный подход, но доля защитных инструментов выросла, портфель станет излишне консервативным. И наоборот — рост доли акций может увеличить риск выше комфортного уровня.
Регулярная корректировка помогает удерживать баланс между доходностью и риском.
Когда проводить ребалансировку?
Есть два основных подхода:
По графику — например, раз в полгода или раз в год.
По отклонению долей — если вес какого-то актива изменился на 5–10% от целевого значения.
Выбор зависит от вашей стратегии и готовности активно управлять портфелем.
Можно ли обойтись без продажи активов?
Да. Существует метод естественной ребалансировки.
Вы можете направлять новые пополнения счёта, дивиденды и купонные выплаты в те инструменты, долю которых нужно увеличить. Постепенно структура портфеля вернётся к целевым значениям без лишних сделок.
Как упростить процесс?
В сервисе CONOMY TERMINAL роботизированный советник сам отслеживает структуру портфеля и в нужный момент предложит провести ребалансировку. Это позволяет не пропустить важные отклонения и поддерживать стратегию без постоянного ручного контроля.