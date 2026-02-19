Готовы к дивидендному сезону? Проверьте структуру портфеля

Весна — традиционный период отчётностей и дивидендных решений. Волатильность усиливается, котировки двигаются активнее обычного, и привычная структура портфеля может незаметно измениться. Самое время задуматься о ребалансировке.

Что такое ребалансировка?

Это восстановление изначально выбранных пропорций между активами.

Допустим, вы распределили капитал так: 20% — в акции и 80% — в облигации. Со временем один класс активов может вырасти быстрее другого, и фактические доли изменятся. В результате портфель начинает отличаться от вашей стратегии — по уровню риска и ожидаемой доходности.

Ребалансировка помогает вернуть соотношение к исходному плану.

Зачем это нужно?

Главная цель — сохранить инвестиционную стратегию.

Если вы ориентируетесь на более агрессивный подход, но доля защитных инструментов выросла, портфель станет излишне консервативным. И наоборот — рост доли акций может увеличить риск выше комфортного уровня.

Регулярная корректировка помогает удерживать баланс между доходностью и риском.

Когда проводить ребалансировку?

Есть два основных подхода:

По графику — например, раз в полгода или раз в год.

По отклонению долей — если вес какого-то актива изменился на 5–10% от целевого значения.

Выбор зависит от вашей стратегии и готовности активно управлять портфелем.

Можно ли обойтись без продажи активов?

Да. Существует метод естественной ребалансировки.

Вы можете направлять новые пополнения счёта, дивиденды и купонные выплаты в те инструменты, долю которых нужно увеличить. Постепенно структура портфеля вернётся к целевым значениям без лишних сделок.

Как упростить процесс?

В сервисе CONOMY TERMINAL роботизированный советник сам отслеживает структуру портфеля и в нужный момент предложит провести ребалансировку. Это позволяет не пропустить важные отклонения и поддерживать стратегию без постоянного ручного контроля.