Самые дорогие акции России: стоит ли переплачивать?

Высокая цена акции не равна высокому качеству бизнеса. Инвестировать стоит на основе комплексной оценки: рентабельности, долговой нагрузки, стабильности денежных потоков и перспектив роста — одних мультипликаторов недостаточно.

Инвестируй с умом — создавай капитал на годы вперёд

Кто уже в «клубе дорогих» (от 5000 ₽)

ВСМПО-Ависма (~30 500 ₽)

Производитель титана. Потенциал роста связывают с высоким мировым спросом на металл. Цена акций высока из-за малого числа бумаг в обращении.

Акрон (~18 500 ₽)

Производитель удобрений. Ожидается рост производства, но часть аналитиков рекомендует «продавать» из-за оценки.

РКК «Энергия» (~16 200 ₽)

Разработчик ракетно-космической техники. Низкая ликвидность, явных драйверов роста аналитики не видят.

ФосАгро (~6 450 ₽)

Стабильный спрос на удобрения поддерживает перспективы. Есть потенциал роста, но сохраняются политические риски.

ЛУКОЙЛ (~5 250 ₽)

Один из лидеров нефтянки. Давление санкций сохраняется, однако компания известна щедрой дивидендной политикой.

Лензолото (~5 750 ₽)

Акционеры приняли решение о ликвидации, бумаги будут делистингованы.

📌 Портфель из одной акции каждой из пяти крупнейших «дорогих» компаний превышает 75 000 ₽.

Высокая цена = низкий риск?

Нет. Дорогая акция может быть менее ликвидной и менее доступной для розничных инвесторов. При слишком высокой цене компании иногда проводят сплит (дробление), чтобы повысить интерес и обороты. Ключевое — фундаментальные показатели, а не «количество цифр» в цене.

Кто может превысить 5000 ₽

Среди претендентов аналитики называют:

Яндекс — быстрый рост бизнеса, рекомендации «покупать», целевые цены выше 5700–6200 ₽.

Ozon — устойчивый тренд, планы по дивидендам; ряд экспертов видит потенциал роста к 6500–6800 ₽.

Высокая стоимость акции сама по себе ничего не гарантирует. Решение об инвестициях должно опираться на анализ бизнеса, отрасли и рисков, а не на цену бумаги.