Акции российского нефтегазового сектора растут на фоне атак США и Израиля по Ирану
- 2 Марта 2026
Сегодня наблюдается заметное оживление в акциях российских нефтегазовых компаний. Основным драйвером выступает резкое обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке.
Прямые удары по территории Ирана и ответные атаки Тегерана по энергетической инфраструктуре региона (включая цели в Катаре и ОАЭ) создают беспрецедентные риски для мировых поставок.
Рынок всерьез опасается перебоев в логистике через Ормузский пролив, который является ключевым транспортным узлом, через который проходит около 20% мирового потребления нефти.
На фоне этих событий стоимость барреля нефти значительно растет, что для российского бюджета и экспортеров означает рост валютной выручки, который перекрывает даже санкционные дисконты.
В портфелях наших клиентов мы сохраняем фокус на наиболее устойчивых представителях отрасли.
Акции Лукойла занимают основную долю в нефтегазовой части портфелей. У компании наивысший потенциал в секторе по ряду причин:
- прозрачная дивидендная политика с хорошими выплатами;
- эффективное управление, благодаря которому высокая маржинальность переработки и гибкость в переориентации экспортных потоков;
Также в портфелях присутствуют акции Роснефти, но в меньшей степени. Это качественный актив с огромной ресурсной базой и масштабными проектами (такими как «Восток Ойл»), однако на текущем этапе отдается предпочтение Лукойлу из-за более высокой прогнозируемости возврата капитала акционерам.