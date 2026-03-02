Акции российского нефтегазового сектора растут на фоне атак США и Израиля по Ирану

Сегодня наблюдается заметное оживление в акциях российских нефтегазовых компаний. Основным драйвером выступает резкое обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

Прямые удары по территории Ирана и ответные атаки Тегерана по энергетической инфраструктуре региона (включая цели в Катаре и ОАЭ) создают беспрецедентные риски для мировых поставок.

Рынок всерьез опасается перебоев в логистике через Ормузский пролив, который является ключевым транспортным узлом, через который проходит около 20% мирового потребления нефти.

На фоне этих событий стоимость барреля нефти значительно растет, что для российского бюджета и экспортеров означает рост валютной выручки, который перекрывает даже санкционные дисконты.

В портфелях наших клиентов мы сохраняем фокус на наиболее устойчивых представителях отрасли.

Акции Лукойла занимают основную долю в нефтегазовой части портфелей. У компании наивысший потенциал в секторе по ряду причин:

- прозрачная дивидендная политика с хорошими выплатами;

- эффективное управление, благодаря которому высокая маржинальность переработки и гибкость в переориентации экспортных потоков;

Также в портфелях присутствуют акции Роснефти, но в меньшей степени. Это качественный актив с огромной ресурсной базой и масштабными проектами (такими как «Восток Ойл»), однако на текущем этапе отдается предпочтение Лукойлу из-за более высокой прогнозируемости возврата капитала акционерам.