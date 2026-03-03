Время нестабильности — время возможностей

Геополитическая турбулентность усиливает колебания котировок и повышает требования к качеству активов. В такой среде разумно смещать фокус с «историй про хайп» на устойчивость бизнес-модели и предсказуемость денежных потоков.

Доверяйте профессионалам — инвестируйте уверенно. CONOMY TERMINAL

1️⃣ Ставка на устойчивый бизнес вне нефтегаза

Вне сырьевого сектора интерес представляют компании с сильной операционной базой и внутренним спросом. Отдельные эмитенты из ИТ-сектора и потребительского сегмента способны показывать стабильную динамику даже при внешних шоках за счёт масштабируемости, цифровых сервисов и диверсифицированной выручки.

2️⃣ Точечные идеи в нефтегазе

Внутри отрасли логично выбирать не «среднюю температуру по больнице», а компании, которые могут стать прямыми бенефициарами внешних событий. Один из примеров — НОВАТЭК.

Сейчас цены на нефть Urals остаются относительно низкими. Чтобы российские нефтяные компании существенно нарастили доходы, необходимы сразу два условия:

продолжительный (5–6 месяцев) рост мировых цен на нефть;

одновременное ослабление рубля.

Пока предпосылок для такого сценария немного, что ограничивает краткосрочный потенциал большинства нефтяных эмитентов.

Почему в фокусе именно НОВАТЭК

Геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке усиливает значение логистических узлов поставок газа. Ормузский пролив — ключевой маршрут для экспорта СПГ из Катара и ОАЭ, на который приходится около 20% мирового потребления. Альтернативные пути либо отсутствуют, либо ограничены по пропускной способности.

Дополнительный фактор — низкий уровень запасов газа в европейских хранилищах и погодные риски в регионе Балтийского моря. К старту отопительного сезона спрос на СПГ в Европе может вырасти на 20–30%. В таком сценарии производители сжиженного газа получают дополнительное окно возможностей, что усиливает инвестиционную привлекательность компании.

Итог: в условиях волатильности приоритет — устойчивые бизнес-модели и точечные бенефициары геополитики, а не широкий секторный подход.